"Молча ждите на финал": У Зеленского ответили Путину на неожиданное заявление о войне в Украине

В России говорят, что Путин открыт для переговоров.
В Украине ответили на заявления России о том, что их диктатор Путин готов к любым контактам, чтобы достичь необходимых целей во избежание продолжения войны против Украины.
Ответ обнародовал советник ОП Михаил Подоляк в Сети.
Он заявил, что россиянам, имеющим отношение к «элите Путина» и периодически официально комментирующим войну, необходимо осознать, что нет и не будет никакого «урегулирования», «минского формата», «достижения целей СВО другими способами» и т.д.
"В этой войне будут поставлены справедливые финальные точки. Время другое, поэтому молча ждите финала", — подчеркнул Подоляк.
Накануне пресс-секретарь Путина Песков сказал, что российский диктатор якобы и раньше был открыт для диалога, чтобы добиться необходимых для России целей.
Читайте также: