"Молча ждите на финал": У Зеленского ответили Путину на неожиданное заявление о войне в Украине

В России говорят, что Путин открыт для переговоров.

В Украине ответили на заявления России о том, что их диктатор Путин готов к любым контактам, чтобы достичь необходимых целей во избежание продолжения войны против Украины.

Ответ обнародовал советник ОП Михаил Подоляк в Сети.

Он заявил, что россиянам, имеющим отношение к «элите Путина» и периодически официально комментирующим войну, необходимо осознать, что нет и не будет никакого «урегулирования», «минского формата», «достижения целей СВО другими способами» и т.д.

"В этой войне будут поставлены справедливые финальные точки. Время другое, поэтому молча ждите финала", — подчеркнул Подоляк.

Накануне пресс-секретарь Путина Песков сказал, что российский диктатор якобы и раньше был открыт для диалога, чтобы добиться необходимых для России целей.

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