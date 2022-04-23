"Молчаливое признание провала": британская разведка дала оценку новым планам России в войне

Объявив новой целью захват хотя бы Донбасса и южной части Украины, Россия признала, что попытка оккупировать всю страну потерпела неудачу.

После поражений в захвате большей части Украины, включая Киев, российские власти решили удовлетвориться меньшим.

Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании 22 апреля.

Такое решение Кремля в разведке назвали молчаливым признанием провала первоначальных планов. Это может свидетельствовать о понимании Россией того, что война идет не по ее плану.

В разведке отметили, что России понадобится определенное время, если она планирует начать воплощать другую тактику ведения боев для улучшения результатов, в частности во время наземных операций. Поэтому в ближайшее время сохраняется вероятность продолжения бомбардировок как попытки подавления украинского сопротивления.

"В результате, вполне вероятно, что российские силы и дальше будут разочарованы из-за своей неспособности быстро прорвать украинскую оборону", – сообщили в британской разведке.

Напомним, заместитель командующего российскими войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев сообщил, что РФ во время "второй фазы" войны планирует полностью захватить Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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