"Молчаливое российское общество поддерживает войну": посол Украины в Германии резко ответил Шольцу

Шольц заявил, что россияне не должны страдать из-за "войны Путина".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что именно российское молчаливое общество де-факто поддерживает войну. Развязавший ее президент РФ Владимир Путин является лишь "верхушкой айсберга".

Так он 18 марта ответил в Twitter немецкому канцлеру Олафу Шольцу.

"Абсолютно недопустимо, когда приезжающих из России людей оскорбляют или физически нападают. Потому что это война Путина. Только он несет ответственность за это", — ранее заявил Шольц.

"Это война на уничтожение России против Украины. Точка. Это Россия — не инопланетяне-летчики — бомбят города Украины, убивают женщин и детей. Именно молчаливое российское общество де-факто поддерживает войну. Путин — это лишь верхушка айсберга", — ответил ему Мельник.

Напомним, что Россия напала на Украину в ночь на 24 февраля и уже 23 дня продолжает вооруженную агрессию, убивая мирных людей и уничтожая инфраструктуру.

Сейчас внимание мира приковано к Украине, о которой говорят в уголках разных стран. Мировые лидеры осуждают президента страны-агрессорки Владимира Путина за кровопролитие и требуют прекратить войну.

Читайте также: