Молдова и Казахстан должны быть готовы к "братанию" со стороны России — Данилов

Молдова и Казахстан должны быть готовы к "братанию" со стороны России — Данилов

Российская Федерация демонстрирует агрессивные намерения, лицемерно называя молдован и казахов своими "братьями".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что власти Молдовы и Казахстана должны насторожить заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о молдованах и казахах как о "братских" народах.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона "Єдині новини", комментируя слова одного из российских генералов о необходимости выхода к оккупированному еще в 1992 году молдовскому региону Приднестровья.

По его словам, об агрессивных намерениях свидетельствует не только такое заявление и активность российских оккупантов на юге Украины.

Данилов напомнил, что Приднестровский конфликт – самый давний на территории бывшего Советского Союза и продолжается до сих пор.

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“В нем участвует Российская Федерация, она его модерирует, держит там полторы тысячи своего войска. А не далее, как два дня назад, Лавров заявил, что молдоване являются их "братьями". Более того, "братьями" являются также казахи. Поэтому им нужно приготовиться к таким "объятиям", которые всегда делают россияне, чтобы "брататься". Это может быть начало такого "братания" на территории Молдовы”, — предостерег он.

Алексей Данилов подчеркнул, что Украина одной из первых испытала на себе такое "братание" через оружие, убийства и насилие. "И оно сейчас может распространиться на Молдову и Казахстан", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, в понедельник, 25 апреля, в Тирасполе раздались взрывы возле так называемого Министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья.

Российский анклав – непризнанное Приднестровье – требует признания

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