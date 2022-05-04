Молдова изменила правила пересечения границы для беженцев из Украины

Украинские беженцы, въехавшие на территорию Молдовы на основании удостоверяющего личность документа, смогут покинуть страну, предъявив тот же документ. Условия упрощенного пересечения государственной границы можно применить только один раз.

Граждане Украины, въехавшие на территорию Молдовы на основании документа, удостоверяющего личность, в том числе со оставшимся сроком действия, смогут покинуть страну, предъявив тот же документ. Такое решение приняла на заседании 4 мая Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы.

Об этом сообщает NewsMaker.

Отмечается, что эти условия упрощенного пересечения государственной границы можно применить только один раз.

Комиссия по ЧС также скорректировала меры защиты детей из групп риска и детей, разлученных с родителями. Лица, ответственные за прием несовершеннолетних из Украины, будут проводить оценку каждого случая на основании документа, утвержденного приказом министра труда и социальной защиты.

Между тем, правительство Германии приравняло украинцев в вопросах социальной защиты к людям, имеющим постоянное разрешение на проживание в Германии, или тем лицам, которые получили политическое убежище в стране. Чтобы получить такое разрешение, не нужно ждать много месяцев рассмотрения заявления в приют, украинцы получают его автоматически, после нескольких недель пребывания в Германии. Разрешение на проживание украинцам предоставляют сроком на год или два, в случае принятия соответствующего решения на уровне ЕС, защита будет продлена до 3 лет.

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