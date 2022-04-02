Молдова не заметила, что Россия проводит мобилизацию войск в Приднестровье

Власти Молдовы продолжают следить за ситуацией относительно возможной мобилизации, отметили в МИДе страны.
В Министерстве иностранных дел Молдавии не могут подтвердить информацию Генерального штаба ВСУ о мобилизации военных РФ из непризнанного Приднестровья.
Об этом сообщает МИД Молдовы на странице Twitter.
"В настоящее время информации о мобилизации войск в Приднестровском регионе нет. Власти продолжат мониторинг и обмен информацией с нашими партнерами для обеспечения безопасности наших граждан", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия активизирует войска в непризнанном Приднестровье для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.
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