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Молдова не заметила, что Россия проводит мобилизацию войск в Приднестровье

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Молдова не заметила, что Россия проводит мобилизацию войск в Приднестровье

Скриншот с видео

Власти Молдовы продолжают следить за ситуацией относительно возможной мобилизации, отметили в МИДе страны.

В Министерстве иностранных дел Молдавии не могут подтвердить информацию Генерального штаба ВСУ о мобилизации военных РФ из непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщает МИД Молдовы на странице Twitter.

"В настоящее время информации о мобилизации войск в Приднестровском регионе нет. Власти продолжат мониторинг и обмен информацией с нашими партнерами для обеспечения безопасности наших граждан", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия активизирует войска в непризнанном Приднестровье для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.

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