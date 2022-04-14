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Молдова обвинила Россию в вербовке своих граждан для войны против Украины

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Молдова обвинила Россию в вербовке своих граждан для войны против Украины

Associated Press

В Молдове рассказали подробности.

Молдова обвинила Россию в вербовке своих граждан для войны против Украины. Вероятно, речь идет о жителях так называемого "Приднестровья".

Об этом сообщает Reuters.

В МИД Молдовы подчеркнули, что их работники регулярно встречаются с российским послом, где отмечают недопустимость подобных действий.

"Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, наших семей. Такие вещи очень опасны, и их необходимо остановить", – заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Напомним, Россия может готовить провокации в Приднестровье, чтобы обвинить Украину.

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