Молдова закрывала небо: во время ночной атаки по Украине дроны пересекли границу

Российские дроны нарушили воздушное пространство Молдовы / © Associated Press

На фоне комбинированной российской атаки по Украине в воздушном пространстве Молдовы зафиксировали беспилотники. Пограничная полиция подтвердила информацию о пролете дронов на севере страны.

Об этом сообщает телеканал TV8.

Как мера пресечения, воздушное пространство Республики Молдова было временно закрыто, а затем вновь открыто, за исключением северного региона.

Зона, через которую могли пролетать дроны, проверяется, и пока не обнаружены объекты, представляющие риск для граждан.

Власти Молдовы уверяют, что продолжают следить за ситуацией и рекомендуют следовать официальным указаниям безопасности в регионе.

Напомним, РФ устроила воздушную атаку по Украине 29 ноября. Основной удар принял Киев. По последним данным, двое погибших, 15 пострадавших.