- Категория
- Война
- Время на прочтение
- 1 мин
Молдова закрывала небо: во время ночной атаки по Украине дроны пересекли границу
Из-за инцидента воздушное пространство Молдовы временно закрывали, однако со временем ограничения сняли, оставив их действующими только для северного региона.
На фоне комбинированной российской атаки по Украине в воздушном пространстве Молдовы зафиксировали беспилотники. Пограничная полиция подтвердила информацию о пролете дронов на севере страны.
Об этом сообщает телеканал TV8.
Как мера пресечения, воздушное пространство Республики Молдова было временно закрыто, а затем вновь открыто, за исключением северного региона.
Зона, через которую могли пролетать дроны, проверяется, и пока не обнаружены объекты, представляющие риск для граждан.
Власти Молдовы уверяют, что продолжают следить за ситуацией и рекомендуют следовать официальным указаниям безопасности в регионе.
Напомним, РФ устроила воздушную атаку по Украине 29 ноября. Основной удар принял Киев. По последним данным, двое погибших, 15 пострадавших.