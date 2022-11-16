"Моли Бога за нас": в Херсоне нашли еще одну застенку, в которой россияне издевались над украинцами (фото)

В освобожденном от россиян Херсоне нашли еще одну застенку, в которой оккупанты жестоко издевались над украинцами. На одной из стен жертвы россиян нарисовали крест и просьбу помолиться за них.

Об этом сообщает СБУ.

Российские оккупанты в застенке содержать украинцев, которые отказывались сотрудничать с захватчиками. Людей содержали в бесчеловечных условиях и жестоко пытали. Там правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток.

Фото: СБУ

Также на одной из стен застенчивые украинцы нарисовали крест и оставили надписи: "Моли Бога за нас", "Боже, дай сил", "Помоги Боже, спаси и сохрани".

Фото: СБУ

"В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности", — говорится в сообщении СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Российские застенки в Украине

Российские оккупанты на захваченных украинских территориях жестоко издеваются над нашими гражданами. Российские застенки, братские могилы находят во всех освобожденных украинских населенных пунктах: в Киевской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.

Так, в Снегиревке Николаевской области после освобождения от российских оккупантов была обнаружена застенка, где захватчики держали гражданских и подвергали издевательствам.

Ранее в освобожденном Херсоне Служба безопасности Украины во время проведения стабилизационных мероприятий нашла засекреченные документы ФСБ РФ, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах.

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