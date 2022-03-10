"Молимся, чтобы получилось вывезти людей": Зеленский рассказал, что эвакуация продолжится, готовится 6 гумкоридоров

По словам президента, сегодня удалось организовать работу трех гуманитарных коридоров, в общей сложности было спасено около 35 тысяч человек.

В четверг, 10 марта, продолжится эвакуация граждан. Готовится 6 гуманитарных коридоров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Сегодня нам удалось организовать работу трех гуманитарных коридоров. Из города Сумы, из городов и городков Киевской области и из Энергодара. Всего было спасено около 35 тысяч человек. Завтра продолжим", — отметил президент.

По словам Зеленского, готовится шесть гуманитарных коридоров.

"Молимся, чтобы получилось вывезти людей еще и из Мариуполя, из Изюма, из Волновахи. Вывезти в безопасные места нашей свободной Украины. И я уверен, что каждый украинец, в чьей помощи эти люди нуждаются, сделает все возможное, чтобы они чувствовали нашу заботу, пока не смогут вернуться домой", — резюмировал глава государства.

Напомним, что глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что эвакуация людей из города Изюм не началась из-за обстрелов российских оккупантов.

ТСН.ua