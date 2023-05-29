Молитва за Украину с видео Залужного: боец Ращук рассказал историю создания мощного видеоролика

В эти выходные главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал мощное видео с намеком на контрнаступление украинских военных. Задача Молитвы за освобождение Украины была следующей — чтобы после этого промо люди встали и еще больше захотели уничтожать врага.

Об этом в эфире Завтрака с 1+1 рассказал командир 7-й роты 3-го батальона "Свобода", боец с позывным "Артист", а по профессии актер театра и кино, Владимир Ращук.

Он декламирует Молитву.

Боец рассказал об истории создания зрелищного видеоролика: “Мы занимались подготовкой батальона. Мне позвонили и сказали, что есть такая идея. Поскольку наш батальон каждое утро читает Молитву националиста, то задача была следующая — чтобы после этого промо люди встали и захотели еще с большим желанием уничтожать оккупанта и террориста”.

Поскольку сейчас проходят обстрелы по Киеву и по всей Украине, то это желание и так у всех безумное, отметил Владимир Ращук. “Это даст немного мотивации всем не забывать, что у нас продолжается война и освободительные соревнования. Мы должны это делать», – добавил он.

Военный поделился, что Молитва очень сильно отозвалась в его сердце: “Авторы взяли эту замечательную молитву и пригласили меня от Генштаба, чтобы я принял участие. Для меня это большая честь, потому что все то, о чем в ней идет речь, цепляет мое сердце. Все это очень сильно отзывается. То, что мы делаем сейчас на фронте каждый день, только является подтверждением того, что мы крепкие, мощные, и несмотря на все тяжелые бои и потери, мы все равно должны победить эту сволочь”.

Владимир Ращук отметил, что участие в создании видеоролика для него – это возвращение к профессии, о чем он мечтает каждый день: “Для меня это была большая честь – во-первых, увидеть оператора-постановщика Сергея Михальчука, с которым мы многое снимали до войны. Сейчас он тоже в рядах защитников. Также, конечно, это возвращение в профессию. Я об этом мечтал каждый день”.

Это дает больше воодушевления для того, чтобы поскорее все это закончить и вернуться к своей любимой профессии, рассказал боец: “Но, прежде всего, пока моя ДНК немного изменилась и она все же ближе к воину. У меня нет столько чувств с одной стороны, а с другой — они настолько накопились в большом эквиваленте, что очень хочется делиться в культурном пространстве с людьми той болью, которую пережил”.

Он продолжил: “С одной стороны это определенное заземление, а с другой я понимаю, что такое вести за собой и что такое мотивировать людей. Каждый день работаем с людьми, с подразделениями, с солдатами, у которых кончается мотивация. Я не ожидал, что будет такой резонанс этого видео, но очень много людей, в частности, моих собратьев написали, что даже видели, что наши хакеры сломали систему и в РПЦ выставили это видео. Мне кажется, цель достигнута”.

Актеры — эмпатичные люди, поэтому Владимир Ращук рассказал, что постоянно учится себя овладевать: “Ведь все люди разные и к военному делу не имели никакого отношения. Поэтому моя эмоциональность еще ни разу мне не помешала, ведь именно поэтому я могу более точно и конкретно достучаться до человека, донести свое мнение. Поэтому мне кажется, что профессия мне помогает”.

Боец отметил, что пытается держать себя в руках и в экстремальных ситуациях все эмоции исчезают: “Остается только одно – холодная голова, холодный план, холодный расчет и то, что мы должны делать. Потому что задач очень много, их надо выполнять. Кто если не мы”.

Напомним, украинский актер театра и кино Владимир Ращук с началом полномасштабной войны стал одним из защитников Украины.

Он – боец батальона "Свобода". Вместе с собратьями воевал в Луганской области. В частности, артист боролся с оккупантами в Рубежном и Северодонецке.

О невероятном пути украинского актера смотрите в проекте "Непобедимые" в эфире "1+1" в рамках общенационального телемарафона "Единые новости".

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