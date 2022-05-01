Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Молниеносная боевая работа": украинские военные показали, как уничтожают российский БТР

Дата публикации
Просмотры
2393
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Молниеносная боевая работа": украинские военные показали, как уничтожают российский БТР

УНИАН

ВСУ уничтожили вражеский БТР.

Военнослужащие отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили вражеский БТР.

Видео об этом опубликовано на странице бригады в Facebook.

«Молниеносная боевая работа расчета 2С1 30-й омбр по российскому БТР. Яркое уничтожение вражеской техники», – сообщили бойцы о своих успешных результатах.

Накануне в Генштабе показали, как ВСУ уничтожает вражеские гаубицы. Разведчики вовремя обнаружили месторасположение оккупантов, после чего украинская артиллерия "поработала" в ответ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация