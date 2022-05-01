"Молниеносная боевая работа": украинские военные показали, как уничтожают российский БТР

ВСУ уничтожили вражеский БТР.
Военнослужащие отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили вражеский БТР.
Видео об этом опубликовано на странице бригады в Facebook.
«Молниеносная боевая работа расчета 2С1 30-й омбр по российскому БТР. Яркое уничтожение вражеской техники», – сообщили бойцы о своих успешных результатах.
Накануне в Генштабе показали, как ВСУ уничтожает вражеские гаубицы. Разведчики вовремя обнаружили месторасположение оккупантов, после чего украинская артиллерия "поработала" в ответ.
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