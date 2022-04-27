"Молниеносный удар" Путина: Арестович объяснил, что означают угрозы президента страны-агрессора

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что слова президента РФ Владимира Путина о молниеносных ударах в ответ на помощь Украине не означают использование ядерного оружия.

Если бы Путин имел в виду ядерное оружие, он бы не использовал словосочетание "молниеносный удар".

Об этом советник руководителя ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 27 апреля.

"Они угрожают каким-то "кинджалом" гиперзвуковым или крылатыми ракетами. То есть какой-то молниеносный удар. Если бы речь шла о ядерном оружии, он сказал "уничтожающий" или "масштабный" удар. А "молниеносный" – это он намекает на что-то очень быстрое", — отметил Арестович.

Также советник Ермака добавил, что это заявление Путина было направлено не для внешней, а внутренней аудитории, чтобы в очередной раз успокоить граждан РФ.

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