"Молодец, красавчик": Виталий Ким показал видео с Вакарчуком, который приехал в Николаев

Музыкант посетил передовую.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук приехал в Николаев, чтобы поддержать моральный дух жителей города.

О приезде музыканта рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким и показал видео их встречи с артистом:

"Сегодня к нам пришел гость, чтобы морально нас поддержать. Но мы ему дали автомат и он идет на передовую. Святослав поедет еще здесь, поможет нашим, поддержит морально военных и раненых. То есть молодец, красавчик. Приехал на передовую. Молодец", — похвалил Ким Вакарчука.

В свою очередь музыкант отметил, что для него честь находиться в одном из самых смелых городов в мире сейчас и знать Виталия Кима лично:

"Большая честь знать этого голливудского актера, говорят, что Чак Норрис звонит вам за советом. Николаев это не просто город-герой, это один из самых смелых городов в мире сейчас. Большая честь здесь быть и поддерживать всех! Правда за нами, мы победим! " – сказал Вакарчук.

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