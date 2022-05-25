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Молодежь закончилась: в России разрешили заключать контракт на службу в армии 50-летним

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Молодежь закончилась: в России разрешили заключать контракт на службу в армии 50-летним

Фото: Associated Press

В России увеличили предельный возраст на контрактную службу в армии.

Государство-оккупант разрешило своим гражданам в возрасте до 50 лет поступать на контрактную службу.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Госдума РФ приняла соответствующий закон сразу в трех чтениях. По мнению российских депутатов, такое решение позволит доукомплектовать российскую армию "специалистами", поскольку, вероятно, там заканчивается молодежь.

Депутаты Госдумы считают, что реализация таких подходов будет способствовать "привлечению специалистов востребованных специальностей, в первую очередь родственных гражданскому (медицинскому обеспечению, инженерному, техническому обслуживанию, эксплуатации, связи и другим) на военную службу по контракту".

Ранее россияне могли заключить контракт на службу в армии до 40-летнего возраста.

Напомним, Россия снова стягивает войска к границе с северными областями Украины.

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