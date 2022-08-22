Молодой человек, который разбил герб Украины на Харьковщине, стал подозреваемым по еще одной статье

В этот раз "активист" оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.

18-летний предатель, который в конце июня разбил герб Украины на фасаде здания во временно оккупированном Купянском районе Харьковской области, стал подозреваемым по еще одной статье.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Так, парню сообщено о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Подозреваемый дал интервью оккупантским СМИ, в котором отметил, что поддерживает действия страны-агрессора на территории Украины.

"Мы будем полностью менять символы на наши, на русские", – сказал подозреваемый в своем интервью.

Как сообщалось ранее, в конце июня 2022 года возле дома культуры в с. Петропавловка Купянского района молодой человек, возглавляющий пророссийскую молодежную организацию, с другими лицами разбил малый Государственный Герб Украины. Ему было заочно уведомлено о подозрении по факту публичного надругательства над государственным символом (ч. 1 ст. 338 УК Украины).

Напомним, в Одесской области осудили предателя, который доносил оккупантам о результатах их ракетных бомбардировок.

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