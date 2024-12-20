В настоящее время в Курской области находится около 11 тысяч северокорейских солдат, готовых вступить в бой.

Появились подробности того, как Россия бросила сотни северокорейских солдат на штурм вдоль левого фланга обороны ВСУ в Курской области. Этот штурм прошел утром 15 декабря.

Об этом пишет The Times.

"Северокорейцы были выброшены на нейтральную территорию ясным декабрьским утром, не имея ни прикрытия тьмы, ни, пожалуй, беспокойства своих генералов. Одетые в зеленую форму российской армии, корейцы не пытались искать укрытия, и их быстро заметил украинский беспилотник, который пересекал заснеженное поле", – пишет The Times.

Как отметил ветеран битвы за Бахмут, 35-летний офицер спецназовцев Виталий, судя по всему, у корейцев был такой же простой приказ "наступать или умереть", как и у "вагнеровцев".

"Видеть такую большую группу, которая двигается вместе, было для наших минометчиков и пулеметчиков словно сон. Я не знаю, все ли они погибли. Но скажем так, атака была остановлена довольно быстро", — отметил боец.

По данным Пентагона, молодые корейцы гибли сотнями.

"Ужасные фотографии лежащих на снегу восковых трупов были быстро опубликованы в сети. На одном из видео было показано, как российский солдат пытается сжечь лицо мертвого северокорейца, чтобы скрыть его этническую принадлежность", — говорится в публикации.

Издание напоминает, что на Курщине в настоящее время находится около 11 тысяч северокорейских солдат, готовых вступить в бой.

"Украинцы прозвали своих новых противников "гуками" — расистским прозвищем, которое использовали американские войска во время войны во Вьетнаме. Термин был заимствован из фильма Фрэнсиса Форда Копполы 1979 года "Апокалипсис сегодня" о чудовищном ужасе войны", — добавили в The Times.

В то же время, отмечается, что Путин может получить максимальные 100 тысяч солдат из КНДР. Однако пока нет никаких признаков мобилизации этих дополнительных войск, и понадобится три месяца, чтобы отправить их на передовую. По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, ВСУ могут содержать территорию в Курской области минимум месяц, а возможно, и дольше, все зависит от ресурсов.

Тем временем россияне сжигают лицо убитых солдат КНДР, о чем сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Так противник на Курщине пытается скрыть потери северокорейских солдат.

"Сколько их – Бог знает"! Подтвержденные потери среди солдат из КНДР – цифры шокируют!

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