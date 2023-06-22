Момент мощного удара по Чонгарскому мосту зафиксировали на видео

В общей сложности зафиксированы два попадания в автомобильный мост и одно – в железнодорожный.

Момент одного из ударов по Чонгарскому мосту в ночь на 22 июня попал на видео. Зафиксированы попадания в автомобильный и железнодорожный мосты.

Соответствующие кадры распространяют российские Телеграммы-каналы.

В российских пабликах появилось видео с якобы ударом по мосту в Чонгаре, соединяющем Херсонщину с оккупированным Крымом. На кадрах видна яркая вспышка, после которой загорается клубок огня и валит дым.

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Российский Следком заявляет о четырех выпущенных ракетах, а вражеские военкоры заявляют о двух попаданиях в автомобильный мост, в котором насквозь пробито дорожное полотно. Также говорят о "прилете" и по расположенному рядом железнодорожному мосту.

Российские оккупационные "власти" уверяют, что на восстановление автомобильного Чонгарского моста уйдет максимум несколько недель. В настоящее время машины курсируют через пропускные пункты Армянск и Чаплынка.

Заметим, что всего Чонгарских мостов есть три: автомобильный, до этого момента работавший, старый автомобильный и железнодорожный. Автомобильный – главный и кратчайший путь переброски российских войск и техники из Крыма на остальную часть юга Украины.

Момент удар по Чонгарскому мосту попал на видео

Что известно об ударе по Чонгарскому мосту

Российские коллаборанты заявили о ракетном ударе по Чонгарскому мосту в ночь на 22 июня. В частности, гауляйтер из Херсонщины Владимир Сальдо заявлял об атаке якобы ракетами Storm Shadow. В результате было повреждено дорожное полотно автомобильного моста – там образовалось несколько сквозных воронок.

Удары по мосту прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Он сказал, что это планомерная работа сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения. Юсов анонсировал, что "продолжение следует".

Что касается ситуации на южном фронте, то аналитики Института изучения войны отметили – ВСУ продолжают наступательные действия на западе Запорожской области как к югу, так и юго-западнее Орехова. В то же время российские захватчики контратакуют в попытках восстановить утраченные позиции в этом направлении.

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