Момент попадания двух ракет в многоэтажку в Киеве зафиксировали камеры наблюдения

По меньшей мере, 10 человек получили ранения после попадания двух крылатых ракет в центре Киева. Пострадали несколько этажей жилого дома.

На место сразу выехали спасатели и медики, спасшие пять человек, говорится в ТСН.

Взрывы в столице раздались около восьми вечера, на видео с камер видеонаблюдения видно было два снаряда. Первый удар пришелся рядом с многоэтажкой, но уже через 20 секунд вторая ракета попала в сам дом.

В момент обстрела в доме находились его жители. «Спасены 5 человек, пострадали — 10. Тяжелых не было», — рассказывают в ГСЧС.

Артем, один из вышедших из дома самостоятельно, а во время обстрела находился в своей квартире на седьмом этаже. «После первой ракеты у меня вылетели просто оконные стекла, секунд через 15-20 я посмотрел в окно, куда прилетела сама ракета, и прямо в окно увидел ракету, летевшую в эту сторону. Я быстро прыгнул в коридор и вторая ракета попала на первый этаж. Уже вылетела рама, был очень сильный взрыв», – говорит мужчина.

Он не пострадал, чего не скажешь о его квартире, но больше всего досталось первым этажам.

У поврежденной многоэтажки лежит обломок смертоносного снаряда. Это была крылатая ракета, говорит советник министра внутренних дел. Но заявляет, что знают, откуда ее выпустили. «Мы знаем, что она вылетела из района Черного моря. Скорее всего с территории украинского Крыма, откуда они их выпускали», — отмечает Антон Геращенко.

В результате обстрела также занялся пожар, горело на общей площади 100 квадратных метров. Его удалось ликвидировать через час.

Обстрел Киева: по меньшей мере 10 человек получили ранения

Из-за обстрелов повреждения получили также и многоэтажки вокруг, в них вылетели окна. В общей сложности к ликвидации последствий привлекли почти сотню спасателей. Сейчас они продолжают обследовать квартиры, чтобы убедиться, что в доме не остались люди.

Почти одновременно с Киевом россияне ударили и по области. Крылатыми ракетами обстреляли Фастов, этот город в 70 километрах от столицы. Предварительно там зафиксировали три прилета по инфраструктурным объектам. Сразу после взрывов на месте работали все экстренные службы. Теперь выясняют, есть ли пострадавшие и каков масштаб разрушений.

Россияне обстреляли Фастов крылатыми ракетами

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