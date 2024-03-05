Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Момент поражения катера "Сергей Котов" сняли на видео

Момент поражения катера "Сергей Котов" сняли на видео

Момент поражения катера "Сергей Котов"/Скриншот с видео

На кадрах зафиксировано, как гремит взрыв и судно загорается.

Момент удара по российскому патрульному катеру "Сергей Котов" в Крыму был зафиксирован на видео с судна неподалеку.

Соответствующий ролик распространяют российские телеграм-каналы.

На видео с моментом поражения катера "Сергей Котов" слышны звуки стрельбы. В какой-то момент раздается мощный взрыв и судно охватывает огнем. Те, кто фиксировал все на видео с судна неподалеку, напуганные и с бранью убегают внутрь.

Момент уничтожения корабля "Сергей Котов" попал на видео

Момент уничтожения корабля "Сергей Котов" попал на видео

Напомним, в ночь на 5 марта оккупантов в Крыму атаковали дроны. Во время атаки в районе Керчи был поражен вражеский патрульный катер "Сергей Котов". Источники в ГУР сообщили, что судно полностью уничтожено, а судьба экипажа еще уточняется.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация