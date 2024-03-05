Момент поражения катера "Сергей Котов" сняли на видео

На кадрах зафиксировано, как гремит взрыв и судно загорается.

Момент удара по российскому патрульному катеру "Сергей Котов" в Крыму был зафиксирован на видео с судна неподалеку.

Соответствующий ролик распространяют российские телеграм-каналы.

На видео с моментом поражения катера "Сергей Котов" слышны звуки стрельбы. В какой-то момент раздается мощный взрыв и судно охватывает огнем. Те, кто фиксировал все на видео с судна неподалеку, напуганные и с бранью убегают внутрь.

Момент уничтожения корабля "Сергей Котов" попал на видео

Напомним, в ночь на 5 марта оккупантов в Крыму атаковали дроны. Во время атаки в районе Керчи был поражен вражеский патрульный катер "Сергей Котов". Источники в ГУР сообщили, что судно полностью уничтожено, а судьба экипажа еще уточняется.

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