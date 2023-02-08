Момент ракетного удара по центральному парку Харькова попал на видео

По предварительной информации, в парк попала ракета С300.
Ночью 7 февраля российская армия нанесла ракетный удар по центральному парку в Харькове. Атака попала на видео.
Запись опубликовал мэр города Игорь Терехов.
"Момент прилета по центральному парку сегодня ночью", – написал он.
По информации от главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, около 23:00 нанес ракетный удар по центру Харькова.
Четыре ракеты С300 попали в объект гражданской промышленности и ударили по центральному парку. Никто не пострадал.
Напомним, Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты ночью, 7 февраля, обстреляли город. Враг попал в промышленный объект в Киевском районе города.
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