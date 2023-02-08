Момент ракетного удара по центральному парку Харькова попал на видео

По предварительной информации, в парк попала ракета С300.

Ночью 7 февраля российская армия нанесла ракетный удар по центральному парку в Харькове. Атака попала на видео.

Запись опубликовал мэр города Игорь Терехов.

"Момент прилета по центральному парку сегодня ночью", – написал он.

По информации от главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, около 23:00 нанес ракетный удар по центру Харькова.

Четыре ракеты С300 попали в объект гражданской промышленности и ударили по центральному парку. Никто не пострадал.

Напомним, Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты ночью, 7 февраля, обстреляли город. Враг попал в промышленный объект в Киевском районе города.

Фото: "Накипіло"

Фото: "Накипіло"

Фото: "Накипіло"

Под прицелом Запорожье, Харьковщина и Херсон – обстрелы на 7 февраля

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