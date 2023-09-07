Момент удара Shahed по территории Румынии попал на видео: пользователи отметили важный нюанс

Судя по кадрам видео, румынское ПВО не пыталось сбить беспилотник.
В Сети появилось видео, где зафиксирован момент падения дрона-камикадзе Shahed российских оккупантов в Румынии в ночь на 4 сентября. Судя по этим кадрам, ПВО страны-соседки Украины не пыталось сбить беспилотник.
Видео обнародовал волонтер Сергей Стерненко 7 сентября на своем Telegram-канале.
На видео слышен отчетливый звук дрона иранской разработки. Затем небо осветило яркая вспышка – и донесся звук взрыва. Автор записи зафиксировала, что Shahed сдетонировал на противоположном от нее берегу.
"Румыния!.. Твою мать!" – эмоционально отреагировала девушка, которая вела съемку на телефон.
Активист Сергей Стерненко считает, что дрон сбавил обороты двигателя перед ударом. Это характерно для Shahed-136 в момент, когда он дерется по цели.
"Во время удара не было работы ПВО, а значит, дрон именно ударил по территории Румынии, его так запрограммировали россияне", — предположил блоггер.
Стерненко добавил, что, по данным из его источников, этой ночью еще один российский дрон мог ударить по территории Румынии. "Ориентировочные координаты 45.4208223, 28.2210066", — уточнил волонтер.
Напомним, в ночь на 4 сентября во время российской атаки беспилотниками по инфраструктуре Измаильского морского порта в Одесской области вражеские дроны упали и сдетонировали на территории Румынии. Об этом сообщили в украинском МИД.
Однако румынское Минобороны это сразу отрицало. Также 5 сентября президент Румынии тоже заявил, что на территории его государства не упали российские дроны.
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