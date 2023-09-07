Момент удара Shahed по территории Румынии попал на видео: пользователи отметили важный нюанс

В Сети появилось видео, где зафиксирован момент падения дрона-камикадзе Shahed российских оккупантов в Румынии в ночь на 4 сентября. Судя по этим кадрам, ПВО страны-соседки Украины не пыталось сбить беспилотник.

Видео обнародовал волонтер Сергей Стерненко 7 сентября на своем Telegram-канале.

На видео слышен отчетливый звук дрона иранской разработки. Затем небо осветило яркая вспышка – и донесся звук взрыва. Автор записи зафиксировала, что Shahed сдетонировал на противоположном от нее берегу.

"Румыния!.. Твою мать!" – эмоционально отреагировала девушка, которая вела съемку на телефон.

Активист Сергей Стерненко считает, что дрон сбавил обороты двигателя перед ударом. Это характерно для Shahed-136 в момент, когда он дерется по цели.

"Во время удара не было работы ПВО, а значит, дрон именно ударил по территории Румынии, его так запрограммировали россияне", — предположил блоггер.

Момент удара Shahed по территории Румынии попал на видео

Стерненко добавил, что, по данным из его источников, этой ночью еще один российский дрон мог ударить по территории Румынии. "Ориентировочные координаты 45.4208223, 28.2210066", — уточнил волонтер.

Напомним, в ночь на 4 сентября во время российской атаки беспилотниками по инфраструктуре Измаильского морского порта в Одесской области вражеские дроны упали и сдетонировали на территории Румынии. Об этом сообщили в украинском МИД.

Однако румынское Минобороны это сразу отрицало. Также 5 сентября президент Румынии тоже заявил, что на территории его государства не упали российские дроны.

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