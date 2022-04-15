MONATIK на украинском записал мощный трек ArtОборона – эмоциональное видео

Все средства по монетизации композиции будут направлены на помощь ВСУ.

Известный артист, продюсер и композитор MONATIK, который с первых дней войны в Украине занимается активной просветительской и волонтерской деятельностью, сбором гуманитарной помощи для украинской Армии, Теробороны и Волонтеров, презентовал сильнейшую мотивирующую композицию “ArtОборона”.

"Раньше моими героями были вымышленные персонажи из Marvel, DC, Dark Horse Comics и тд. Все достаточно давно перевернулось. Герои стали реальными! Каждый автор поймёт, создавая песню во время войны, как сложно настроиться на что-либо, кроме лирики. Но смелые действия наших воинов помогли сочинить в настоящем времени то, во что верится и обязательно произойдет в будущем. Сегодня — только сила!!! Наша! Украинская! ЗСУ и Тероборона, наши Волонтеры!!! Вы - наша сила! Наши герои. Мы скорбим по каждому, кто отдал свою жизнь за наши земли, по каждому мирному Украинцу, жизнь которых внезапно прервалась".

Также MONATIK заявил, что все вырученные средства с монетизации композиции “ArtОборона” на всех стриминговых платформах пойдут на помощь ЗСУ — и каждый желающий может быть причастным и помочь украинской армии. В подписях к видеозаписи во всех социальных сетях оставлены реквизиты, по которым можно помочь.

"Я всегда был против войны, но не мы с ней пришли. Мы «освободителей» не звали! Всеми фибрами представлял поражение кровавого диктатора, пока воплощал эти мысли в музыку. В описании под видео на YouTube и во всех социальных сетях добавлена ссылка на поддержку нашей ЗСУ. Все средства с монетизации данной композиции будут переданы туда же", — отметил артист.

Также Дмитрий признался, что идея для визуального оформления возникла ввиду трагических событий, произошедших в команде MONATIK. Родной брат представительниц art-отдела MONATIK Corporation погиб в войне Украины с российским агрессором. Именно таких молодых героев, которые положили жизнь, защищая каждого из нас, и воспевает артист:

instagram.com/monatik_official

"На обложке композиции герой, который погиб, защищая Украину во время этой страшной войны. Родной брат наших девочек из art-отдела. Мы не простим. #АртОборонаUA продолжает звучать! Hush Crusher!!! Лаша тумбай! Значить так! Все буде Україна!".

Напомним также, что помимо благотворительных концертов, главной задачей которых является сбор средств в помощь детям, пострадавшим во время войны в Украине, MONATIK продолжает активно волонтерить, собирать гуманитарную помощь, а также помогать Теробороне. Артист и продюсер также запустил творческую инициативу “Art During The War In Ukraine”, в рамках которой выделяет финансовые гранты на развитие талантливых украинцев в столь сложное время. В результате данной инициативы лучшие работы войдут в книгу творчества во время войны.

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