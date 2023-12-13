MONATIK прятался с семьей на парковке, Горбунов показал ужасающие последствия: звезды о ракетной атаке Киева

В ночь на 13 декабря российские оккупанты цинично обстреляли Киев, пока все украинцы мирно спали.

Враг выпустил 10 баллистических ракет, которые слишком быстро попадают в цель. Даже сигнал воздушной тревоги раздался после взрывов. Кроме того, оккупанты выпустили по Украине беспилотники.

Украинские знаменитости отреагировали на ночной обстрел Киева и рассказали, какой для них выдалась ночь.

Павел Зибров

Исполнитель написал, что пока весь цивилизованный мир готовится к новогодним праздникам, украинцам приходится спасаться от ракет и дронов-камикадзе, которые враждебно выпускает страна-агрессор Россия.

Разрушение в Киеве в результате ракетной атаки 13 декабря / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

"Война продолжается, ужасная ночь и последствия атаки. Пока люди во всем мире украшают свои дома гирляндами к Рождеству и Новому году, в Украине люди вынуждены смотреть, как догорает их жилье, спасая себя, детей и животных. Сегодня ночью (13 декабря - при. ред.) Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву, было выпущено 10 баллистических ракет и 10 ударных беспилотников "Шахид". Пострадали 53 человека", — написал музыкант.

Юрий Горбунов

Ведущий отметил, что украинцам приходится воевать с коварным врагом, который обстреливает мирных жителей прямо посреди ночи, когда все спят. Шоумен подчеркнул, что оккупанты обязательно будут отвечать за все преступления и будут наказаны.

Вражеская атака на Киев

"Ужасный удар баллистики по Киеву! Коварно! Среди ночи! Когда люди мирно спали и, к сожалению, не увидели тихих и сладких снов! В это время мир украшает свои дома елочными украшениями и готовится к Рождеству! Точно знаем — враг будет наказан! Это без сомнений! Наша ненависть к ним не имеет предела! Сколько еще таких ночей будет — мы не знаем! Точно знаем, что победа будет за нами!" – отметил шоумен.

Джамала

Певица написала, что оккупанты цинично обстреливают украинцев баллистическими ракетами, от которых просто нет шансов спрятаться, ведь они слишком быстро попадают в цель.

Разрушение в Киеве в результате ракетной атаки 13 декабря / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

"Пока люди во всем мире украшают свои дома новогодними гирляндами, в Украине люди вынуждены смотреть, как догорает их жилье, спасая своих детей и животных. Баллистическая ракета. Она не дает шанса даже спрятаться ни в коридоре, ни в подвале. Война продолжается…", – возмутилась артистка.

MONATIK

Певец эту ночь с сыновьями и женой провел в укрытии. Артист призвал не пренебрегать безопасностью и беречь себя.

"Киев...Очень громко...Берегите себя!" – написал певец.

MONATIK с семьей прячется в укрытии / Фото: instagram.com/monatik_official

Потап

Рэпер показал последствия ночного обстрела, а также подчеркнул, что оккупанты – коварный враг, который ракетный удар прямо посреди ночи, когда все люди мирно спали.

Разрушение в Киеве в результате ракетной атаки 13 декабря / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

"Ужасный удар по Киеву ночью… Баллистическая ракета! Коварно! Пока наши люди мирно спали и загадывали желание о мирном небе… Сколько этот ужас может длиться? Помогаем! Вместе победим", — отметил продюсер.

Анатолий Анатолич

"Россияне вбрасывают миллиарды долларов в то, чтобы в мире привыкли к тому, что где-то там что-то там. Такое уже было в 2015 году. Опрос россиян на улице свидетельствует о более чем 70 процентах людей, которые поддерживают действия их армии. А на вопрос, пойдете ли вы, если вас мобилизуют, опять же большинство россиян говорят, что да. А что делать. Надо "родину защищать". На кадрах, которые россиянам не покажут, можем увидеть "защиту родины" по версии россиян. На кадрах героическая работа украинских спасателей. На кадрах десятки, а возможно сотни историй украинцев. Кто-то потерял дом, кто-то автомобиль, на котором возил детей в школу, а, может, таксировал. Бабушки, женщины с колясками и детьми... Война продолжается...", — написал шоумен.

Вражеская атака на Киев

alyona alyona

Артистка призвала всех помогать военным, чтобы защитники поскорее выгнали оккупантов из украинских земель.

Разрушение в Киеве в результате ракетной атаки 13 декабря / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

"В ночь на 13 декабря 2023 года оккупанты совершили атаку на Украину. Несмотря на то, что все цели были сбиты, обломки от ракет и ударных дронов все равно нанесли ущерб мирным жителям. Сейчас известно о 53 пострадавших людях. Война продолжается, мы должны все объединиться для того, чтобы побороть зло. Давайте направим все наши эмоции на донаты для наших героев и поблагодарим их", — отметила исполнительница.

Наталка Карпа

Исполнительница подчеркнула, что сейчас как никогда нужно быть сильными, сплоченными и выносливыми, чтобы выгнать врага из украинских земель.

Разрушение в Киеве в результате ракетной атаки 13 декабря / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

"Балистика ночью в столице...И дальше без связи... Какие еще нам под силу испытания? Просто скажу, что слова поддержки сейчас крайне важны — мы становимся самой выносливой нацией мира! Мы должны быть рядом друг с другом, должны включать самый высокий уровень понимания друг к другу и выкристаллизовывать еще большую ярость к агрессору", — написала певица.

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