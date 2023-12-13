MONATIK прятался с семьей на парковке, Горбунов показал ужасающие последствия: звезды о ракетной атаке Киева

Оккупанты обстреляли Украину баллистическими ракетами и дронами.
В ночь на 13 декабря российские оккупанты цинично обстреляли Киев, пока все украинцы мирно спали.
Враг выпустил 10 баллистических ракет, которые слишком быстро попадают в цель. Даже сигнал воздушной тревоги раздался после взрывов. Кроме того, оккупанты выпустили по Украине беспилотники.
Украинские знаменитости отреагировали на ночной обстрел Киева и рассказали, какой для них выдалась ночь.
Павел Зибров
Исполнитель написал, что пока весь цивилизованный мир готовится к новогодним праздникам, украинцам приходится спасаться от ракет и дронов-камикадзе, которые враждебно выпускает страна-агрессор Россия.
"Война продолжается, ужасная ночь и последствия атаки. Пока люди во всем мире украшают свои дома гирляндами к Рождеству и Новому году, в Украине люди вынуждены смотреть, как догорает их жилье, спасая себя, детей и животных. Сегодня ночью (13 декабря - при. ред.) Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву, было выпущено 10 баллистических ракет и 10 ударных беспилотников "Шахид". Пострадали 53 человека", — написал музыкант.
Юрий Горбунов
Ведущий отметил, что украинцам приходится воевать с коварным врагом, который обстреливает мирных жителей прямо посреди ночи, когда все спят. Шоумен подчеркнул, что оккупанты обязательно будут отвечать за все преступления и будут наказаны.
"Ужасный удар баллистики по Киеву! Коварно! Среди ночи! Когда люди мирно спали и, к сожалению, не увидели тихих и сладких снов! В это время мир украшает свои дома елочными украшениями и готовится к Рождеству! Точно знаем — враг будет наказан! Это без сомнений! Наша ненависть к ним не имеет предела! Сколько еще таких ночей будет — мы не знаем! Точно знаем, что победа будет за нами!" – отметил шоумен.
Джамала
Певица написала, что оккупанты цинично обстреливают украинцев баллистическими ракетами, от которых просто нет шансов спрятаться, ведь они слишком быстро попадают в цель.
"Пока люди во всем мире украшают свои дома новогодними гирляндами, в Украине люди вынуждены смотреть, как догорает их жилье, спасая своих детей и животных. Баллистическая ракета. Она не дает шанса даже спрятаться ни в коридоре, ни в подвале. Война продолжается…", – возмутилась артистка.
MONATIK
Певец эту ночь с сыновьями и женой провел в укрытии. Артист призвал не пренебрегать безопасностью и беречь себя.
"Киев...Очень громко...Берегите себя!" – написал певец.
Потап
Рэпер показал последствия ночного обстрела, а также подчеркнул, что оккупанты – коварный враг, который ракетный удар прямо посреди ночи, когда все люди мирно спали.
"Ужасный удар по Киеву ночью… Баллистическая ракета! Коварно! Пока наши люди мирно спали и загадывали желание о мирном небе… Сколько этот ужас может длиться? Помогаем! Вместе победим", — отметил продюсер.
Анатолий Анатолич
"Россияне вбрасывают миллиарды долларов в то, чтобы в мире привыкли к тому, что где-то там что-то там. Такое уже было в 2015 году. Опрос россиян на улице свидетельствует о более чем 70 процентах людей, которые поддерживают действия их армии. А на вопрос, пойдете ли вы, если вас мобилизуют, опять же большинство россиян говорят, что да. А что делать. Надо "родину защищать". На кадрах, которые россиянам не покажут, можем увидеть "защиту родины" по версии россиян. На кадрах героическая работа украинских спасателей. На кадрах десятки, а возможно сотни историй украинцев. Кто-то потерял дом, кто-то автомобиль, на котором возил детей в школу, а, может, таксировал. Бабушки, женщины с колясками и детьми... Война продолжается...", — написал шоумен.
alyona alyona
Артистка призвала всех помогать военным, чтобы защитники поскорее выгнали оккупантов из украинских земель.
"В ночь на 13 декабря 2023 года оккупанты совершили атаку на Украину. Несмотря на то, что все цели были сбиты, обломки от ракет и ударных дронов все равно нанесли ущерб мирным жителям. Сейчас известно о 53 пострадавших людях. Война продолжается, мы должны все объединиться для того, чтобы побороть зло. Давайте направим все наши эмоции на донаты для наших героев и поблагодарим их", — отметила исполнительница.
Наталка Карпа
Исполнительница подчеркнула, что сейчас как никогда нужно быть сильными, сплоченными и выносливыми, чтобы выгнать врага из украинских земель.
"Балистика ночью в столице...И дальше без связи... Какие еще нам под силу испытания? Просто скажу, что слова поддержки сейчас крайне важны — мы становимся самой выносливой нацией мира! Мы должны быть рядом друг с другом, должны включать самый высокий уровень понимания друг к другу и выкристаллизовывать еще большую ярость к агрессору", — написала певица.
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