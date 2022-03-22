MONATIK рассказал, как в первый день войны его криком разбудила жена: "Слезы, страх, паника"

Также артист признался, как помогает украинской армии.

Певец Дмитрий Монатик рассказал, как пережил первый день войны.

Артист признался, что тогда они с семьей были за границей. О том, что в Украине началась война, первой узнала супруга певца – Ирина. Она разбудила его криком и сказала, что украинские города начали обстреливать российские оккупанты. Дмитрий рассказал, что в тот день у них была паника, они не знали, что делать дальше.

"Это потрясение не передать словами, просто замираешь и не веришь, что это правда. Хватаешь телефон, звонишь родным, которые уже сидят в бомбоубежище. Слезы, страх, паника, ступор. Сигареты одна за другой. Абсолютное непонимание, что делать и как жить дальше. Почему-то уверен, что все, кто оказался, как и я, за границей в этот момент, также чувствуют на себе синдром "видевшего", который ужасно разрушает изнутри. Но это не сравнится с тем, что происходит в моей стране, с тем, что чувствуют, слышать и продолжают слышать люди в Украине", — написал певец.

Дмитрий вместе со своей семьей стал беженцем. Впрочем, он ежедневно упрекает себя, что находится в безопасности. Поэтому он пытается чем-нибудь помочь украинцам. Вместе с другими артистами, которые находятся за границей, певец проведет благотворительные концерты. Все собранные средства будут отправлены ВСУ, терробороне, а также на нужды украинцам, которые оказались в беде.

Мы можем объединиться и сделать что-то полезное для наших ребят из ВСУ, для нашей страны. Мы можем собрать помощь так, как мы умеем это делать: будем участвовать в благотворительных концертах, главной задачей которых является сбор средств для ВСУ, терробороны и для помощи нашим людям", – рассказал артист.

К слову, первый концерт состоится 1 апреля в Варшаве. В нем примут участие: MONATIK, Сергей Бабкин, Jerry Heil, Елена Кравец, Маша Ефросинина, Наталья Гарипова, Дмитрий Танкович, Евгений Сморыгин и Виктория Булитко.

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