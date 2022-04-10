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MONATIK вместе с командой передал украинским защитникам тактические аптечки и реанимационные мешки

MONATIK вместе с командой передал украинским защитникам тактические аптечки и реанимационные мешки

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MONATIK вместе с командой передал украинским защитникам тактические аптечки и реанимационные мешки

instagram.com/monatik_official

Члены команды звезды помогли украинским защитникам.

Популярный мультиартист Дмитрий Монатик и его компания MONATIK Corporation помогли украинским защитникам.

Так, артисты отправили бойцам ВСУ и терробороновцам военные тактические аптечки, а также новую партию ггуммпомощи, в том числе дождевики и реанимационные мешки – их закупили несколько тысяч. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram. Звезда обнародовал соответствующие фото и видео.

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Posted by Dmitriy Monatik (@monatik_official)

"MONATIK Corporation продолжает хорошие дела. Сегодня наши ВСУ и тероборона нуждаются в поддержке!!!" – прокомментировал певец.

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