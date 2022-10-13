Мониторили информацию и ждали: Наев рассказал, как украинские военные готовились к нападению РФ

Украинские военные знали о возможном нападении со стороны России, поэтому готовились к нему.
Военные знали, что Россия планирует полномасштабно вторгнуться в Украину 24 февраля. Потому они заранее к этому готовились.
Об этом сообщил командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Сергей Наев.
“Около 22 часов 23 февраля в результате полученной мной очень достоверной информации, я доложил каждому из подчиненных мне командующих о начале вторжения в 4 часа 24 февраля. После этого я и все должностные лица малого пункта управления находились на рабочих местах, мониторили информацию о происходящем”, — подчеркнул Сергей Наев.
Он также добавил, что после того, как вторжение уже началось, подразделения украинских военных реагировали на отражение ударов средств воздушного нападения противника, а также через командующих группировок совершали отражение наступления на суше.
Напомним, что "мобики" в Херсонской области пристрелили командира, который заставлял их воевать "голыми" руками, и сдались в плен.
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