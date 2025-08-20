ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
54
Время на прочтение
1 мин

Мониторы рассказали о настоящей скорости российских дронов

Реальные скорости "Shahed-238" в Украине: дроны значительно медленнее заявлений России

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

Украинская ПВО подтверждает: средняя скорость полета Shahed -238 составляет 250–300 км/ч, тогда как российская пропаганда заявляет о гораздо более высоких показателях.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Для сравнения, Shahed-136 летает в среднем со скоростью 120–150 км/ч.

Ранее эксперт Романенко объяснил, стоит ли надеяться, что это оружие станет «серебряным шаром» и сколько таких ракет нужно, чтобы нанести России ощутимый ущерб .

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie