Мониторы рассказали о настоящей скорости российских дронов
Реальные скорости "Shahed-238" в Украине: дроны значительно медленнее заявлений России
Украинская ПВО подтверждает: средняя скорость полета Shahed -238 составляет 250–300 км/ч, тогда как российская пропаганда заявляет о гораздо более высоких показателях.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Для сравнения, Shahed-136 летает в среднем со скоростью 120–150 км/ч.
Ранее эксперт Романенко объяснил, стоит ли надеяться, что это оружие станет «серебряным шаром» и сколько таких ракет нужно, чтобы нанести России ощутимый ущерб .