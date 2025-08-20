Мониторы рассказали о настоящей скорости российских дронов

Беспилотник / © ТСН.ua

Реклама

Украинская ПВО подтверждает: средняя скорость полета Shahed -238 составляет 250–300 км/ч, тогда как российская пропаганда заявляет о гораздо более высоких показателях.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Для сравнения, Shahed-136 летает в среднем со скоростью 120–150 км/ч.

Реклама

Ранее эксперт Романенко объяснил, стоит ли надеяться, что это оружие станет «серебряным шаром» и сколько таких ракет нужно, чтобы нанести России ощутимый ущерб .