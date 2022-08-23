"Монстр продолжает террор": на Банковой отреагировали на призывы посольств покинуть Украину

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал рекомендации иностранных посольств покинуть Украину своим гражданам в связи с возможными ракетными обстрелами РФ.

Михаил Подоляк отметил, что оккупанты уже полгода терроризируют население Украины из-за дефицита глобального лидерства, политической воли и нехватки оружия.

Об этом он написал в Twitter.

"Посольства стран Запада просят своих граждан немедленно покинуть Украину в связи с возможными массовыми ударами России по гражданским объектам и центрам городов. Пол года войны. Монстр продолжает террор из-за дефицита глобального лидерства, политической воли и нехватки оружия. Может, пора сменить подход?", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на заявление американского чиновника сообщало, что Соединенные Штаты располагают данными разведки о том, что Россия планирует вскоре совершить новые нападения на гражданскую инфраструктуру Украины и государственные объекты.

В свою очередь посольство США в Украине призвало своих граждан немедленно покинуть Украину в связи с возможным увеличением Россией ракетных ударов в ближайшие дни.

Зеленский пригрозил россиянам в случае бомбардировок Украины 24 августа.

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