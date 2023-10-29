"Монстры" украинской ПВО: в США старые средства ВСУ переоборудуют под американские ракеты

Для защиты неба над Украиной во время зимних воздушных атак РФ будут использовать "гибриды" старой советской техники с американскими боеприпасами.

В Соединенных Штатах активно работает так называемая программа FrankenSAM, объединяющая передовые ракеты "земля-воздух" западных образцов с переоборудованными пусковыми установками советских времен или радарами, уже находящимися на вооружении в ВСУ. Это необходимо, чтобы усилить защиту неба над Украиной во время возможных воздушных ударов РФ зимой.

Об этом сообщает The New York Times.

Один из вариантов этих импровизированных средств противовоздушной обороны объединяет советские пусковые установки "Бук" и американские ракеты Sea Sparrow, а другой - радары советской эпохи и американские ракеты Sidewinder. Они были испытаны в течение последних нескольких месяцев на военных базах в Соединенных Штатах и будут доставлены в Украину этой осенью.

Еще один "монстр" - ракетный комплекс Hawk времен холодной войны на этой неделе был впервые применен на поле боя в Украине. Его называют возвращенной к жизни реликвией ПВО.

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Представители американского оборонного ведомства и инженеры также испытывают, возможно, самый мощный FrankenSAM: ракету Patriot и пусковую станцию, работающую с более старыми украинскими радиолокационными системами отечественного производства.

Официальный представитель Пентагона заявил, что испытательный полет системы, проведенный в этом месяце на ракетном полигоне Уайт-Сандс в Нью-Мексико, успешно поразил дрон, на который он нацелился. По словам чиновника, систему планируют отправить в Украину этой зимой вместе с предоставленными ракетами и другими частями Patriot от многих союзников.

Как начали создавать "монстров"

Начало программы FrankenSAM относится к концу 2022 года, когда украинские официальные лица попросили союзников помочь им найти ракеты для около 60 пусковых установок "Бук" и радаров советских времен, которые простаивали в арсенале Киева.

Зная, что Западу будет трудно получить боеприпасы российского производства для систем "Бук", украинцы предложили переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет калибра НАТО, подаренных Соединенными Штатами.

Заместитель помощника министра обороны по вопросам политики России, Украины и Евразии Лаура Купер утверждает, что программа FrankenSAM "вносит свой вклад в восполнение критических пробелов в противовоздушной обороне Украины, и это важнейший вызов, с которым сегодня сталкивается Украина".

Напомним, в последнее время российская оккупационная армия не применяет массированные ракетные удары по Украине, что может свидетельствовать о накоплении ракетного вооружения государством-агрессором для атаки на энергетическую инфраструктуру.

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