Moody's снизило рейтинги почти сотни ведущих российских компаний до преддефолтного уровня

Прогнозы смены всех рейтингов – "отрицательные", что отражает существенные риски для макроэкономической стабильности России.

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги 95 нефинансовых российских компаний.

Об этом сообщает Интерфакс.

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Долгосрочные рейтинги большинства компаний из списка были снижены до нового потолка – "Caa2". Прогнозы смены всех рейтингов – "отрицательные", что отражает существенные риски для макроэкономической стабильности России.

Ранее Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг России с B3 до Ca. Следующий уровень – D и это будет означать дефолт. Негативный прогноз по рейтингу РФ отражает значительные риски для макроэкономической стабильности, связанные с введением жестких и скоординированных санкций после вторжения России в Украину.

ТСН.ua