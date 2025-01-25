"Мопедные войска" против ВСУ: оккупанты прутся на штурмы уже без брони

Оккупанты не боятся использовать даже самые необычные виды техники для достижения своих целей на фронте.

Российские войска используют не только бронетехнику, но и обыденные мопеды для проведения наступательных действий.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал командир 5-го батальона 12-й бригады Азов Вадим "Янки".

Он отметил, что украинские военные за последние несколько месяцев уничтожили около сотни единиц бронетехники врага.

"Но также противник оперирует легкой автомобильной техникой", – добавил он.

По его словам, речь идет об обычных мопедах.

"Наши бойцы наблюдали, что оккупанты с помощью скутеров проводили наступательные действия. Я имею в виду, обычные мопеды. Такие, что в гражданской жизни, в городе можно взять напрокат и прокатиться. Это для меня была новинка, я еще такого не наблюдал за период своей службы", — подытожил командир.

Напомним, российская армия более неспособна эффективно использовать танки на поле боя, поскольку постоянное присутствие украинских беспилотников делает бронетехнику легкой мишенью.

Читайте также: