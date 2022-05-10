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"Моральное давление": Зеленский призвал не распространять панические настроения из-за ситуации на фронте

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"Моральное давление": Зеленский призвал не распространять панические настроения из-за ситуации на фронте

Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не распространять панические настроения из-за ситуации на фронте.

Глава государства подчеркнул, что наши защитники делают все возможное для освобождения захваченных территорий, но не нужно требовать от них "ежедневных побед".

Об этом он сказал в своем видеообращении вечером 10 мая.

"Хочу призвать всех наших людей, и особенно тех, кто в тылу, не распространять чрезмерные эмоции. Не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и даже ежедневно ожидаются определенные победы", — сказал Зеленский.

По его словам, ВСУ делают все для освобождения нашей земли, наших людей, наших городов – Херсона, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и всех остальных.

"Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые держат оборону и проявляют действительно сверхчеловеческую силу, чтобы изгнать армию захватчиков. Когда-то вторую по мощи армию мира", — подытожил президент.

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