"Моральное состояние ухудшается": Братчук рассказал о проблемах окупантов на Юге

Враг не отказывается от идей оккупации новых территорий Украины.
На Южном направлении враг продолжает наносить удары КАБами. Это одна из самых больших проблем, ведь решить этот вопрос можно, только уничтожая их носители – вражеские самолеты.
Такое мнение высказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук для 24 канала.
По его словам, в Приднепровском направлении враг не увеличивал количество и интенсивность штурмовых действий.
"Острова Казацкий, Большой Потёмкинский и Забич являются основными, на которых оккупанты сосредотачивают свои усилия, чтобы попытаться зайти на островную зону", — подчеркнул эксперт.
Однако ударных группировок в Приднепровском направлении украинские силы не фиксируют. Кроме того, моральное состояние врага также ухудшается.
"В частности мы говорим о подразделениях 61 отдельной бригады морской пехоты, которая воюет на этом направлении. Они делают вид, что воюют, потому что боятся поражений от Сил обороны, которые терпят ежедневно", - добавил спикер.
Братчук подчеркнул, что украинским бойцам за неделю удалось уничтожить две установки С-300, комплекс "Бук", вместе с платформой для зарядки – это очень большие и знаковые потери, а также эффективные поражения блиндажей, лодок, средств связи.
Напомним, в 2025 году кафиры планируют создать три ударных плацдарма, которые будут направлены на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию.
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