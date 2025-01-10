"Моральное состояние ухудшается": Братчук рассказал о проблемах окупантов на Юге

На Южном направлении враг продолжает наносить удары КАБами. Это одна из самых больших проблем, ведь решить этот вопрос можно, только уничтожая их носители – вражеские самолеты.

Такое мнение высказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук для 24 канала.

По его словам, в Приднепровском направлении враг не увеличивал количество и интенсивность штурмовых действий.

"Острова Казацкий, Большой Потёмкинский и Забич являются основными, на которых оккупанты сосредотачивают свои усилия, чтобы попытаться зайти на островную зону", — подчеркнул эксперт.

Однако ударных группировок в Приднепровском направлении украинские силы не фиксируют. Кроме того, моральное состояние врага также ухудшается.

"В частности мы говорим о подразделениях 61 отдельной бригады морской пехоты, которая воюет на этом направлении. Они делают вид, что воюют, потому что боятся поражений от Сил обороны, которые терпят ежедневно", - добавил спикер.

Братчук подчеркнул, что украинским бойцам за неделю удалось уничтожить две установки С-300, комплекс "Бук", вместе с платформой для зарядки – это очень большие и знаковые потери, а также эффективные поражения блиндажей, лодок, средств связи.

Напомним, в 2025 году кафиры планируют создать три ударных плацдарма, которые будут направлены на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию.

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