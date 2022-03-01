Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Моральный дух у армии России падает: солдаты без опыта и не умеют воевать – CNN

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Моральный дух у армии России падает: солдаты без опыта и не умеют воевать – CNN

Associated Press

Россияне снова не ожидали сопротивления, которое есть.

Моральный дух некоторых из подразделений российской армии, атакующих украинские города, падает.

Об этом сообщил CNN высокопоставленный чиновник по обороне США.

"Мы самостоятельно обнаружили признаки того, что моральный дух некоторых из этих подразделений падает. Они снова не ожидали имеющегося сопротивления, в результате чего пострадал их собственный дух", – сказал чиновник.

По его словам, значительная часть российских военных, которые используются для вторжения в Украину, являются "призывниками, очень молодыми людьми, призванными на службу".

"Видимо, опять же, мы берем это как самое лучшее, но не все они, пожалуй, полностью обучены и подготовлены или даже осознают, что их собираются отправить в боевую операцию", — добавил чиновник.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация