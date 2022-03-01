Моральный дух у армии России падает: солдаты без опыта и не умеют воевать – CNN

Моральный дух у армии России падает: солдаты без опыта и не умеют воевать – CNN

Россияне снова не ожидали сопротивления, которое есть.

Моральный дух некоторых из подразделений российской армии, атакующих украинские города, падает.

Об этом сообщил CNN высокопоставленный чиновник по обороне США.

"Мы самостоятельно обнаружили признаки того, что моральный дух некоторых из этих подразделений падает. Они снова не ожидали имеющегося сопротивления, в результате чего пострадал их собственный дух", – сказал чиновник.

По его словам, значительная часть российских военных, которые используются для вторжения в Украину, являются "призывниками, очень молодыми людьми, призванными на службу".

"Видимо, опять же, мы берем это как самое лучшее, но не все они, пожалуй, полностью обучены и подготовлены или даже осознают, что их собираются отправить в боевую операцию", — добавил чиновник.