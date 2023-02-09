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Моравецкий назвал три приоритета Польши на саммите Евросовета: все касаются Украины

Моравецкий назвал три приоритета Польши на саммите Евросовета: все касаются Украины

Фото: Associated Press

Политик говорит, что требования достаточно понятны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал три основных приоритета Варшавы на специальной встрече Европейского совета и все они касаются безопасности Украины.

Об этом глава польского правительства написал в Твиттер.

"Сейчас отправляюсь на заседание Евросовета. Требования Польши понятны: сотрудничество в рамках ЕС по финансовой и военной поддержке Украины, 10-й пакет санкций, конфискация имущества России и его передача на снижение цен на энергию для граждан и на восстановление Украины", — уточнил Моравецкий.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин уже потерял Украину. У диктатора, по словам Байдена, нет шансов выиграть войну против Украины. Запад и дальше будет помогать украинцам.

"Украинцы дерутся как львы", - глава польского правительства Матеуш Моравецкий

"Украинцы дерутся как львы", - глава польского правительства Матеуш Моравецкий

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