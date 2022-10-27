Моравецкий призвал Европу предоставить Украине оружие и финансы для победы в войне

Украине нужна финансовая и военная поддержка, чтобы победить в войне, которую развязала Россия.

Отдельные лидеры ЕС предпочитают строить "планы" на будущее по помощи Украине в войне. Военная и финансовая поддержка нужна уже сейчас.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет издание Fakt.

По его словам, вопрос послевоенного восстановления Украины — важен, однако важнейшим вопросом остается оружие.

"Мы сосредоточились на очень важной теме: как мы будем восстанавливать Украину? Но должны решить еще более важный вопрос: как Украине получить достаточно оружия, чтобы закончить эту войну? Хорошо говорить о будущей поддержке, "планах Маршалла" и т.д.", — отметил Матеуш Моравецкий.

Также он добавил, что РФ хочет, чтобы мирное население Украины зимой замерзло. Поэтому они обстреливают энергетические объекты и ТЭЦ. Моравецкий считает, что наиболее надежными партнерами Украины в ЕС остаются страны восточного фланга: в частности от Финляндии до Прибалтики, Чехия, Словакия и Румыния.

"У меня создалось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все снова было по старинке. Согласно идее, что войну можно закончить и поражением Украины", — подчеркнул политик имея в виду, вероятно, Германию.

Напомним, что Иран передает России дроны-камикадзе и занимается политической игрой.

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