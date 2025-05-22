Андрей Мордвичев / © Википедия

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Генерал Андрей Мордвичев, известный своей тактикой «мясных штурмов», назначен новым командующим Сухопутными войсками Российской Федерации.

Об этом сообщает российское издание «Важные истории».

По информации СБУ, именно Мордвичев отдал приказ на штурм «Азовстали» в Мариуполе во время активной фазы боевых действий в 2022 году. Под его руководством армия РФ совершила массированные атаки на город, нанеся сокрушительные разрушения и повлекшие многочисленные жертвы среди мирного населения.

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До нового предназначения Мордвичев возглавлял Центральный военный округ и командовал группировкой войск «Центр».

Ранее он также руководил частями 8-й армии Южного военного округа, сыгравшими ключевую роль в оккупации Мариуполя и штурме «Азовстали», где скрывались украинские военные и гражданские.

Кроме того, оккупация Авдеевки, полностью разрушенной в результате боевых действий, также связана с именем Мордвичева. Его методы часто критикуют даже русские военные корреспонденты за значительные потери живой силы среди захватчиков.

Что известно об Андрее Мордвичеве:

Как сообщает корреспондент BBC, до начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Мордвичев не был особенно известен даже в военных кругах. Его карьера развивалась постепенно. Родился он в Павлодаре (Казахстан), а в 1997 году окончил Новосибирское общевойсковое училище. Позже получил высшее военное образование — в 2006 году окончил Общевоенную академию ВС РФ.

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В 2011 году, уже в звании полковника, Мордвичев возглавил Кантемировскую бригаду имени Андропова. февраля.

Однако никакой информации об участии Мордвичева или его подразделений в боевых действиях в Донбассе в то время не было. Это частично объясняется тем, что в 2014 году он начал обучение в академии Генерального штаба, которая длилась два года. Диплом ему вручал сам начальник Генштаба Валерий Герасимов в 2016 году.

С 2017 года Мордвичев служил на Дальнем Востоке, где стал начальником Южно-Сахалинского гарнизона и командиром 68-го армейского корпуса. соцсетях сообщения о поддержке армии, но впоследствии закрыли аккаунты для общего доступа.

К моменту начала вторжения в 2022 году Андрей Мордвичев уже командовал 8-й армией. Именно ее подразделения получили приказ наступать на Мариуполь со стороны Ростовской области, тогда как с юга со стороны Крыма в город продвигалась 58-я армия.

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Мордвичев ранее заявлял, что вторжение России в Украину — это только начало. В интервью российским пропагандистским СМИ в 2023 году он сказал, что война «на этом не остановится». В статусе заместителя командующего Центральным военным округом он также руководил захватом Россией Мариуполя в 2022 году.