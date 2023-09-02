"Море – это дорога, а не забор": в ВМС ВСУ прокомментировали попытки РФ защитить Крымский мост

Морской забор, который Россия пытается построить возле Крымского моста в Черном море не станет преградой для Сил обороны Украины.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Нет такого забора, который мы не преодолеем. Наш командующий Военно-морскими силами вицеадмирал Алексей Неижпапа неоднократно говорил о том, что море — это дорога, а не забор. Россия постоянно пытается их (заборы) строить и формально, и неформально. На этот раз она их даже формализует как морской забор. Но мы уверены, что он им никак не поможет. Если уже начали топить баржи, то идеальным вариантом будет утопить Черноморский флот в соответствии с традициями российского имперского флота. Они это периодически выполняли. На мой взгляд, самое время вспомнить историю их великих флотоводцев и еще раз утопить Черноморский флот. По крайней мере, это им поможет избежать жертв среди личного состава", — заявил Плетенчук.

Однако спикер Военно-морских сил ВСУ отметил, что не стоит недооценивать Черноморский флот РФ, ведь он насчитывает до 50 боевых единиц. Кроме того, у врага в Черном море есть десятки катеров, а также корабли и катера Морской охраны ФСБ России.

"Черноморский флот является одним из четырех флотов РФ, наверное, самым боеспособным в плане боевого опыта… Это довольно сильный враг. Но это нас не останавливает. Если в начале полномасштабного вторжения их корабли были видны фактически на горизонте из Одессы, то сейчас такое немыслимо: отлично понимают, чем это для них закончится", – резюмировал Дмитрий Плетенчук.

Напомним, в ночь на 2 сентября оккупанты заявили об очередной атаке дронами Крымского моста.

Читайте также: