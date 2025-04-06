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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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Море игрушек и цветов: как выглядит детская площадка в Кривом Роге, где Россия убила украинских детей

Российская ракета унесла жизни детей, пострадали многие мирные жители.

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
Последствия вражеской атаки в Кривой Рог

Последствия вражеской атаки на Кривой Рог / © t.me/suspilnednipro

Вечером 4 апреля армия России нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Удар был осуществлен кассетной ракетой типа «Искандер» и попали в центр жилого микрорайона, что привело к многочисленным пострадавшим гражданскому населению. Сейчас многие находятся в больницах, многие из них в тяжелом состоянии, погибли многие дети.

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © t.me/suspilnednipro

© t.me/suspilnednipro

На детской площадке, где погибли дети, люди несут цветы и игрушки.

Напомним, глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко рассказывал, что по состоянию на 6 апреля в больницах остаются 37 пострадавших, из которых 19 в тяжелом и 3 в сверхтяжелом состоянии. Двое детей лечатся в Днепре с тяжелым состоянием. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

Также мы писали о том, что Россия ударила по жилому кварталу Кривого Рога баллистической ракетой и драми-камикадзе.

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