Море игрушек и цветов: как выглядит детская площадка в Кривом Роге, где Россия убила украинских детей

Последствия вражеской атаки на Кривой Рог / © t.me/suspilnednipro

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Вечером 4 апреля армия России нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Удар был осуществлен кассетной ракетой типа «Искандер» и попали в центр жилого микрорайона, что привело к многочисленным пострадавшим гражданскому населению. Сейчас многие находятся в больницах, многие из них в тяжелом состоянии, погибли многие дети.

© Суспільне

© Суспільне

© Суспільне

© Суспільне

© Суспільне

© Суспільне

На детской площадке, где погибли дети, люди несут цветы и игрушки.

Напомним, глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко рассказывал, что по состоянию на 6 апреля в больницах остаются 37 пострадавших, из которых 19 в тяжелом и 3 в сверхтяжелом состоянии. Двое детей лечатся в Днепре с тяжелым состоянием. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

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Также мы писали о том, что Россия ударила по жилому кварталу Кривого Рога баллистической ракетой и драми-камикадзе.