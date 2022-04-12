Морги переполнены: из-за обстрелов в Луганской области погибших хоронят прямо в городах

Морги переполнены: из-за обстрелов в Луганской области погибших хоронят прямо в городах

Все кладбища расположены не в пределах городов и из-за обстрелов захоронения там невозможны.

В Луганской области люди вынуждены хоронить погибших прямо в городах, потому что из-за обстрелов захоронения на кладбищах невозможны.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Морги в подконтрольных городах переполнены телами умерших и погибших. Хранить их в камерах для хранения тел невозможно из-за перебоев или отсутствия электричества. Тела лежат также в подвалах.

Поскольку долго хранить тела невозможно, в тихие перерывы от обстрелов волонтеры и работники коммунальных служб хоронят погибших в новых местах.

Все кладбища расположены не в пределах городов, из-за обстрелов захоронения там невозможны.

Северодонецк

ВГА организовала новое место захоронения в относительно безопасном месте. Ямы роют трактором и систематизируют могилы в реестр. Каждого погибшего или умершего естественным путем хоронят в отдельной могиле. За 48 дней войны — около 400 захоронений. Большинство опознаны.

Лисичанск

Организовано новое место для захоронений. Погибших и умерших хоронят в братских могилах.

Попасная и Рубежное

По словам главы ОВА, сложная ситуация в Попасной и Рубежном. Из-за частичной оккупации городов россиянами вывоз тел невозможен, захоронения проводят сами жители во дворах жилых секторов.

"Из-за обстрелов, в определенных районах, тела остаются лежать на улицах. Там, куда доступ есть — тела собирают и перевозят в пригородные кладбища. Хоронят в спецпакетах, на табличках пишут как можно больше информации о человеке. Придет время и мы обязательно все сделаем по-человечески", — отметил Гайдай.

Ранее сообщалось, что криминалисты извлекли из братской могилы в Буче расстрелянные и обгоревшие тела семьи, которая пыталась эвакуироваться.

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