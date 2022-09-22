Морили голодом и применяли жестокие пытки: Буданов — о состоянии освобожденных защитников "Азовстали"

Российские оккупанты в плену издевались над украинскими защитниками.
Русские морили голодом и применяли жестокие пытки против защитников "Азовстали".
Об этом 22 сентября во время брифинга сказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
"Все находятся абсолютно в разном состоянии. К сожалению, это правда. Есть лица, физически более или менее в нормальном состоянии, за исключением хронического недоедания. Есть лица, к которым применялись очень жестокие пытки. К сожалению, процент таких лиц среди тех, кого мы вернули, достаточно большой… Ко многим из них (освобожденных – ред.) применялись очень жестокие виды пыток", — сказал Буданов.
Буданов добавил, что большинство защитников Украины сейчас находятся в больницах. Им требуется физическая и психологическая реабилитация.
"Это зависело большинством именно от мест их пребывания. К сожалению, их держали не в одном месте, в Оленовке – а может, и к счастью – а во многих разных заведениях как на временно оккупированной территории, так и в РФ", — сказал Буданов.
Напомним, в СБУ и ГУР рассказали, зачем Россия обменяла Медведчука и как его могут использовать.
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