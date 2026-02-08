Морозы играют на руку оккупантам: как погода помогает РФ активизироваться на фронте

Война в Украине / © Getty Images

Погодные условия на линии боевого столкновения частично работают в пользу российских войск. Длительные морозы позволяют оккупантам активнее маневрировать на отдельных участках фронта, в частности вдоль русла Днепра в Запорожском направлении. В то же время, тактика армии РФ остается неизменной — бесконечные штурмы малыми пехотными группами с минимальным применением бронетехники.

Об этом в эфире Украинского Радио заявил военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, сейчас наиболее напряженная ситуация сохраняется на направлениях Мирноград – Покровск Донецкой области и в районе Гуляйполя в Запорожье. Российские войска на большинстве участков фронта действуют по одинаковой схеме — небольшие пехотные группы постоянно пытаются проникать в украинские позиции и штурмовать их волна за волной.

"У врага почти всюду одна и та же тактика - малые пехотные группы и бесконечное количество атак. Они пытаются накапливаться вблизи наших позиций или непосредственно на дальнем крае окопов и штурмовать. Другой тактики у них пока нет и, по сути, не могут придумать", - отметил Нарожный.

Эксперт обратил внимание, что погодные условия в Запорожском направлении временно упростили россиянам передвижение вдоль русла Каховского водохранилища.

"Погода сейчас позволяет им это делать, потому что достаточно долго стоят морозы до минус 10 градусов. Они могут передвигаться там по льду", - пояснил Нарожный.

В то же время, он подчеркнул, что Силы обороны Украины были готовы к такому развитию событий и заранее обустроили оборону.

"Мы к этой ситуации готовились: все участки фронта прикрыты минными полями и заграждениями. Смогут ли россияне их прорвать - надеюсь, что нет", - подчеркнул эксперт.

По словам Нарожного, погодное "преимущество" оккупантов временное и сойдет на нет с потеплением.

"Зима не будет вечной. Через месяц все начнет таять, и тогда россияне уже не смогут передвигаться вдоль русла Днепра. Я более чем уверен, что оборону на этом участке мы удержим", - добавил он.

Отдельно эксперт обратил внимание на минимальное использование бронетехники со стороны РФ. Танки и ББМ почти не вовлекаются в прорывы, а преимущественно используются для подвоза личного состава.

"Танки – это уже не инструмент прорыва, а скорее "механизированное такси" для подвоза пехоты. Вся ставка – на массовые пехотные штурмы", – пояснил Нарожный.

Кроме того, плохая погода влияет и на применение дронов, что создает временные "окна возможностей" для передвижения войск.

"Когда идет снег, дождь или сильный ветер, дроны не летают. В такие моменты и мы, и враг можем перемещаться. Именно поэтому сейчас активно развивают наземные роботизированные комплексы - они позволяют подвозить боеприпасы, эвакуировать раненых и даже выполнять боевые задачи", - отметил эксперт.

Он также предупредил, что россияне будут масштабировать использование таких технологий, поэтому Украине нужно готовиться к новому этапу технологической войны.

Ранее сообщалось, что весной 2026 года эпицентр боевых действий снова может сместиться в ключевые узлов обороны на востоке и юге Украины. Российские оккупанты продолжают грезить полным захватом Донбасса и ставят ультиматумы относительно добровольного выхода ВСУ с территории Донбасса.