Морпех из "Азовстали" Дианов рассказал, что чаще всего слышит от людей при встрече

Защитник Мариуполя рассказал, какие слова чаще всего раздаются от людей в его адрес.
Морской пехотинец, защитник Мариуполя Михаил Дианов рассказал, что чаще всего люди при встрече благодарят его за оборону Мариуполя и за защиту Украины.
Об этом он рассказал в студии ТСН в рамках национального телемарафона.
"Слова одинаковы почти от всех — "Спасибо, спасибо, спасибо", — отметил Дианов.
Напомним, знаменитый морпех из "Азовстали" рассказал о пройденном "концлагере" и о слезах, которых не было.
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