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Морпех из "Азовстали" Дианов рассказал, что чаще всего слышит от людей при встрече

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Морпех из "Азовстали" Дианов рассказал, что чаще всего слышит от людей при встрече

Фото: Facebook/пресc-служба полка "Азов"

Защитник Мариуполя рассказал, какие слова чаще всего раздаются от людей в его адрес.

Морской пехотинец, защитник Мариуполя Михаил Дианов рассказал, что чаще всего люди при встрече благодарят его за оборону Мариуполя и за защиту Украины.

Об этом он рассказал в студии ТСН в рамках национального телемарафона.

"Слова одинаковы почти от всех — "Спасибо, спасибо, спасибо", — отметил Дианов.

Напомним, знаменитый морпех из "Азовстали" рассказал о пройденном "концлагере" и о слезах, которых не было.

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