Морпехи из Севастополя во второй раз погибли на войне: Жданов рассказал о пресловутой группировке оккупантов

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что 810-я бригада морпехов из Севастополя уже во второй раз скончалась на войне.

Об этом Жданов сказал 12 сентября.

"Сначала этих кафиров разбили в Мариуполе. Бригаду укомплектовали заново. И вот теперь ВСУ разгатили ее на 85% на правом берегу возле Херсона", — отметил эксперт.

Напомним, что 11 сентября РФ ракетами попала в Харьковскую ТЭЦ.

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