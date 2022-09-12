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Морпехи из Севастополя во второй раз погибли на войне: Жданов рассказал о пресловутой группировке оккупантов

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Морпехи из Севастополя во второй раз погибли на войне: Жданов рассказал о пресловутой группировке оккупантов

Фото: скриншот с видео

Речь идет о 810-й бригаде морпехов.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что 810-я бригада морпехов из Севастополя уже во второй раз скончалась на войне.

Об этом Жданов сказал 12 сентября.

"Сначала этих кафиров разбили в Мариуполе. Бригаду укомплектовали заново. И вот теперь ВСУ разгатили ее на 85% на правом берегу возле Херсона", — отметил эксперт.

Напомним, что 11 сентября РФ ракетами попала в Харьковскую ТЭЦ.

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Дата публикации
Просмотры
1416
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