Морпехи "минусировали" российский вертолет Ка-52 на Бердянском направлении

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского с помощью противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" уничтожили ударный вертолет россиян Ка-52 на Бердянском направлении.

Об этом пресс-служба бригады сообщила в Facebook.

"На Бердянском направлении противотанкисты бригады из ПТРК Джавелин сожгли дорогостоящий российский ударный вертолет ка-52, известный как "Аллигатор", — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ имели тактический успех и продвижение по населенным пунктам на Бахмутском направлении (карта).

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