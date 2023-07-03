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Морпехи "минусировали" российский вертолет Ка-52 на Бердянском направлении

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
401
Время на прочтение
1 мин
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Морпехи "минусировали" российский вертолет Ка-52 на Бердянском направлении

Морпехи "минусовали" российский вертолет Ка-52. / Фото: commons.wikimedia.org

Украинские военные сбили российский "Аллигатор" из "Джавелина".

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского с помощью противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" уничтожили ударный вертолет россиян Ка-52 на Бердянском направлении.

Об этом пресс-служба бригады сообщила в Facebook.

"На Бердянском направлении противотанкисты бригады из ПТРК Джавелин сожгли дорогостоящий российский ударный вертолет ка-52, известный как "Аллигатор", — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ имели тактический успех и продвижение по населенным пунктам на Бахмутском направлении (карта).

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