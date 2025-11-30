Морпехи пленили 19 оккупантов: солдат РФ зачитал "Заповіт" Шевченко

Пленные оккупанты

Реклама

Подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты провели результативную поисково-ударную операцию в Ивановке и ее южных окрестностях. Во время зачистки украинские морпехи ликвидировали 53 российских военных и взяли 19 оккупантов в плен.

Об этом сообщили в 37 ОБРМП.

«В результате поисково-ударных действий было уничтожено 53 оккупанта и еще 19 взято в плен», — говорится в подписи к видео со взятыми в плен россиянами.

Реклама

Аналитики DeepState уточнили, что пленных оккупантов уже передали для пополнения обменного фонда.

«Их накормили и оказали медицинскую помощь. В отличие от у**, мы максимально придерживаемся норм международного права», — подчеркнули в DeepState.

Среди задержанных оказался оккупант, предположительно мобилизованный на временно оккупированных территориях. В сообщении говорится, что он зачитал «Заповіт» Тараса Шевченко, что стало символическим моментом на фоне боевых действий.

Напомним, во время штурма позиций у села Гнатовка россияне казнили безоружного защитника ВСУ.