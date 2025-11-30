- Дата публикации
Морпехи пленили 19 оккупантов: солдат РФ зачитал "Заповіт" Шевченко
Защитники Украины пополнили обменный фонд — в плен взяли 19 оккупантов. Кроме того, более 50 россиян ликвидировали.
Подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты провели результативную поисково-ударную операцию в Ивановке и ее южных окрестностях. Во время зачистки украинские морпехи ликвидировали 53 российских военных и взяли 19 оккупантов в плен.
Об этом сообщили в 37 ОБРМП.
«В результате поисково-ударных действий было уничтожено 53 оккупанта и еще 19 взято в плен», — говорится в подписи к видео со взятыми в плен россиянами.
Аналитики DeepState уточнили, что пленных оккупантов уже передали для пополнения обменного фонда.
«Их накормили и оказали медицинскую помощь. В отличие от у**, мы максимально придерживаемся норм международного права», — подчеркнули в DeepState.
Среди задержанных оказался оккупант, предположительно мобилизованный на временно оккупированных территориях. В сообщении говорится, что он зачитал «Заповіт» Тараса Шевченко, что стало символическим моментом на фоне боевых действий.
Напомним, во время штурма позиций у села Гнатовка россияне казнили безоружного защитника ВСУ.