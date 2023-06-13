Морпехи показали, как освобождали Макаровку: зрелищное видео

Во время деоккупации села в украинский плен были взяты российские оккупанты из подразделения "Шторм Z".
Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты показали видео, как вместе с собратьями освобождали село Макаровка в Донецкой области. На сегодняшний день в селе продолжаются стабилизационные действия.
Об этом сообщила пресс-служба 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.
"Населенный пункт Макаровка на Донетчине освобожден. Одесские морские пехотинцы продолжают гнать оккупантов с украинской земли. На этот раз военные находились в авангарде освобождения села Макаровка Донецкой области", — говорится в заявлении морпехов.
Там отметили, что в результате деоккупации села украинские бойцы уничтожили часть личного состава российских войск, еще часть взяли в плен, а часть сбежала.
"Не ожидали (оккупанты – ред.) от нас такой прыти, когда мы просто на "Мастифах" (британская бронемашина – ред.)… Они сразу начали отступать. По правому краю села начали просто отступать через поле. Пока мы занимались каждым домом – потому что нужно "зачистить" каждый дом, подвал – у них было несколько десятков минут и они смогли убежать. Но не все: группа о*ков осталась у нас в тылу. После чего совместно со вторым батальоном 35-й бригады тыл был "зачищен" ", последние о*ки были выбиты из села. Часть из них есть в плену. По их словам, это — "Шторм Z", — рассказал морской пехотинец "Берлин".
В Макаровке продолжаются стабилизационные действия.
Какие населенные пункты освободили ВСУ за последнее время
В Минобороны Украины накануне сообщили, что за прошедшую неделю ВСУ освободили от оккупантов семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодарьевку, Нескучное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное.
Комментируя ситуацию на фронте, президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 июня о тяжелых боях и продвижении ВСУ. Он подчеркнул, что потери врага "именно такие, как нужно Украине".
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил 13 июня о продвижении украинских войск вперед на Бахмутском направлении и о потере врагом его позиций.
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