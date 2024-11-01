Морпехи РФ в Крыму дают взятки своим командирам, чтобы не ехать на войну в Курскую область — АТЕШ

Во временно оккупированном Крыму российские морские пехотинцы платят своим командирам за то, чтобы остаться в Крыму и не ехать воевать с Украиной.

Российские морпехи в Крыму платят своим командирам, чтобы не ехать воевать в Курскую область. Оккупационное командование пытается скрыть данные о потерях.

Об этом сообщают партизаны "АТЕШ".

"Агент из 810-й бригады морской пехоты сообщает, что в пункте постоянной дислокации части в Севастополе фиксируются кадровые проблемы из-за отправки большей части личного состава в Курскую область", — говорится в сообщении.

По данным партизан, в часть почти каждый день поступают сообщения о новых "двухсотых", ликвидированных в Курской области, а командование бригады пытается скрыть факты гибели военных, но, как и ожидалось, это не удается.

"Военные в части находятся в низком моральном состоянии из-за постоянной гибели товарищей и всеми способами пытаются остаться в Крыму. Поэтому ряд командиров требует взятки от подчиненных, чтобы предоставить отсрочку и избежать срочной отправки в зону боевых действий", — отмечают в "АТЕШ".

Откупившиеся и сумевшие остаться на базе создают видимость активной деятельности, занимаясь установкой маскировочных заграждений, перемещают с места на место технику.

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что войска российской армии продвинулись в Курской области во время боев 31 октября. Они двигаются вперед на главном украинском выступе.

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