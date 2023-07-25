Морпехи уничтожили на Донбассе российский боевой вертолет

Морские пехотинцы утром 25 июля сбили боевой вертолет оккупационной армии Ка-52 "Аллигатор" на Донбассе

Об этом сообщила 38-я отдельная бригада морской пехоты.

"Утро морпехов начинается не с кофе. Сегодня в 7:43 расчетом ПЗРК нашей бригады был уничтожен вражеский Ка-52", — сообщили военные.

К слову, вертолет Ка-52 предназначен для разведки местности, целеуказаний и координации действий группы боевых вертолетов. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.

Напомним, Генштаб обновил данные о потерях РФ по состоянию на 25 июля 2023 года уничтожено 243 220 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 600 военных. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения ВСУ "приземлили" 310 вертолетов врага.

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